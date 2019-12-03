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Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 15:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 15:54Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
'nin ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle bir etkinlik düzenlendi.

İlçede faaliyet gösteren Özel Terslale Eğitim Rehabilitasyon Merkezi ile Nimet Öz Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezi tarafından Engelliler Günü münasebetiyle Belediye Kültür Merkezinde bir etkinlik düzenlendi. İstiklal Marşı'nın okunması ve günün anlam ve önemini belirten konuşmasının yapılmasıyla başlayan program, daha sonra sinevizyon gösterisi ve engelli öğrencilerin gösterileriyle devam etti.

Verilen kokteyle son bulan programa Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Dünya Engelliler Günü, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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