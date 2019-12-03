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Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

03.12.2019 17:11 | Son Güncelleme: 03.12.2019 17:13
'nin ilçesinde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.
İlçede faaliyet gösteren Özel Terslale Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi ile Nimet Öz Özel Eğitim Rehabilitasyon ve Fizik Tedavi Merkezince kültür merkezi salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmanın ardından sinevizyon gösterimi yapıldı ve öğrenciler çeşitli gösteriler sundu.
Verilen kokteylle sona eren programa Belediye Başkanı Tahir Saklı, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.
Şemdinli'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü

Dünya Engelliler Günü, Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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