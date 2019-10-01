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Şemdinli'de 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

01.10.2019 18:26Şemdinli'de 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince kaçakçılık faaliyetlerinin önlenmesi, suç ve suç unsurlarının elde edilerek, şüphelilerin yakalanması amacıyla yürütülen çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "30 Eylül günü ilimiz Şemdinli ilçesi Tütünlü köyü kırsal alanında yapılan operasyonda, yük hayvanları üzerinde ve arazide yapılan aramada toplam 52 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA

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