Şemdinli'de 64 Kaçak Av Tüfeği Ele Geçirildi - Hakkari

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde yurda kaçak yollarla sokulmaya çalışılan 64 av tüfeği ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı
görevlilerince bölücü terör örgütü PKK/KCK'nın finans kaynaklarına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.
Şemdinli ilçesi Tanyolu mevkisinde gerçekleştirilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetinde, İran
topraklarından Türkiye
'ye yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 5'i Irak
, 3'ü İran uyruklu 8 kişi gözaltına alındı.
Yabancıların yanında bulunan çuvallarda yapılan aramada 64 av tüfeği ele geçirildi.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.
Hudut Tugay Komutanlığı,Hakkari,Şemdinli
16 Aralık 2018 Pazar 23:01