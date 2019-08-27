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Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kameradaHAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 'Kıran Operasyonu' kapsamında etkisiz hale getirilen 8 teröristin operasyon görüntüleri kameraya yansıdı.

27.08.2019 19:35
Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 'Kıran Operasyonu' kapsamında etkisiz hale getirilen 8 teröristin operasyon görüntüleri kameraya yansıdı.
İçişleri Bakanlığınca, Hakkari, Şırnak ve Van'da terör örgütüne yönelik jandarma, emniyet birimleri ve güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran Operasyonu'nda 24-25 Ağustos'ta Şemdinli ilçesine bağlı Tuğlu bölgesinde jandarma, polis ve güvenlik korucularının katılımıyla yapılan operasyonda, insansız hava araçlarının tespit ettiği bir grup teröriste, F-16 savaş uçaklarıyla hava harekatı düzenlendi. Teröristlerin bulunduğu bölgede operasyon düzenleyen askerler, 8 teröristi etkisiz hale getirdi. Bölgede yapılan arama tarama faaliyetleri sırasında çok sayıda mühimmat ve yaşam malzemeleri ele geçirildi. Jandarma, 8 teröristin ele geçirildiği çatışma görüntülerini de basınla paylaştı. Bölgede teröristlere ait 4 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 keskin nişancı tüfeği, 1 RPG-7 roketatar, 5 antitank roketatar mühimmatı, 2 roketatar, 1 AT-4 tanksavar füzesi, 8 el bombası, 3 telsiz, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan çok sayıda pil ve kablo, 8 elektrikli fünye, 2 akımölçer ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.
Şemdinli'de 8 teröristin etkisiz hale getirildiği operasyon kamerada

Şemdinli, Jandarma, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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