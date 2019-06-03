Şemdinli'de 86 adet av tüfeği ele geçirildi

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde icra edilen keşif faaliyetleri esnasında yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 adet av tüfeği ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı
görevlilerimizce PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 1 haziran 2019 günü ilimiz Şemdinli ilçesinde icra edilen keşif ve gözetleme faaliyeti neticesinde Türkiye
topraklarından İran
topraklarına geçmeye çalışan 2 yük hayvanı tespit edilmiştir. Yük hayvanları üzerinde bulunan malzemelerde yapılan aramada 86 adet av tüfeği ele geçirilmiş olup; konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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