Şemdinli'de "Aile İçi İletişim" Semineri

Kaynak: AA

Şemdinli Belediyesi Nujin Kadın Merkezince kadınlara yönelik "aile içi iletişim" semineri düzenlendi.İlçe Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen seminere, merkez ve köylerden çok sayıda kadın katıldı.Devlet Hastanesinde görevli uzman psikolog Hasibe Tekşan, katılımcılara, evliliğe giden yolda dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgi verdi.Nujin Kadın Merkezi sorumlusu Zin Öpengin de kadınlara yönelik birçok etkinlik gerçekleştirdiklerini söyledi.Bu sayede kadınların bilinç düzeyinin yükseldiğini belirten Öpengin, etkinliklerinin devam edeceğini aktardı.