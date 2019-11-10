Haberler » Güncel » Şemdinli'de Atatürk'ü anma töreni - Haber

Şemdinli'de Atatürk'ü anma töreni

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

10.11.2019 14:39 | Son Güncelleme: 10.11.2019 14:44Şemdinli'de Atatürk'ü anma töreni
'nin ilçesinde, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 81. yıldönümü dolayısıyla anma töreni düzenlendi.

İlçe Komutanlığının önündeki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulması, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programa Yavuz Sultan Selim İlkokulunda devam edildi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın yapılması ve şiirlerin okunmasının ardından son bulan programa; İlçe Kaymakamı Yakup Güven, 34. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, Şehit Aileleri ve Gazi Dernek Başkanı Ubeydullah Şen ve kurum amirleri ile vatandaşlar katıldı. - HAKKARİ

Mustafa Kemal Atatürk, Şemdinli, Jandarma, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:08 Çanakkale'de 97 kaçak göçmen yakalandı
15:07 Atatürk, Aydın'da anıldı
15:07 81 ilde eş zamanlı Türkiye Güven Huzur Uygulaması
15:06 Adana'da 4 bin 255 litre sahte içki ele geçirildi
15:06 Batman atatürk, batman'da anıldı
14:44 Atatürk'ün doğum tarihi yanlış yazıldı! Sosyal medyadan tepki yağdı
14:44 11 - 17 Kasım haftalık burç yorumları
14:35 Sokak hayvanlarını öldüreceğini söyleyen belediye çalışanı gözaltına alındı
14:33 Ünlü isimler 10 Kasım paylaşımlarıyla duygulandırdı
14:28 Pendik'te düğüne giden 3 kişiye silahlı saldırı 1 ölü, 2 yaralı
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 15:08:51