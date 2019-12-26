Şemdinli'de bilgi yarışması

Hakkari
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ilçesinde Sabri Özel Anadolu Lisesince düzenlenen bilgi yarışmasının final etabı yapıldı.
İlçe Kapalı Spor
Salonunda düzenlenen sınıflar arası bilgi yarışmasının final etabında, öğrencilere çeşitli kategorilerde 15 soru soruldu. 9, 10, 11 ve 12. sınıflardaki öğrencilerin katıldığı yarışmada 15 sorunun 12'sini doğru yanıtlayan 11-F sınıfı birinci oldu.
Dereceye giren öğrencilere çeşitli ödüller verildi.
Programa, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan, Gençlik Merkezi Müdürü Muzaffer Akdeniz, şube müdürleri, öğretmenler, öğrenciler, muhtarlar ve veliler katıldı.