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Şemdinli'de bin 500 karanfil ve gül dağıtıldı

Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bin 500 karanfil ve gül dağıttı.

09.03.2020 14:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 14:14
Şemdinli'de bin 500 karanfil ve gül dağıtıldı
Hakkari 'nin Şemdinli Belediyesi ile Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bin 500 karanfil ve gül dağıttı.

Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, Şemdinli İlçe Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü görevlileri, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla aile destek merkezi, hastane ve okulları ziyaret ederek personellere, hastalara ve kursiyerlere gül ve karanfil dağıttı. Şemdinli Belediye Başkanı Tahir Saklı, bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak, "Bugün hastanedeki çalışanları ve hastaları, okullardaki öğretmenleri ve aile destek merkezindeki kursiyerleri ziyaret ederek günlerini kutladık. Onlara gül ve karanfil hediye ettik" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tahir Saklı, Şemdinli, Hakkari, Güncel
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