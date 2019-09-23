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Şemdinli'de boru patladı, su metrelerce yükseğe çıktı

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı.

23.09.2019 16:18Şemdinli'de boru patladı, su metrelerce yükseğe çıktı
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, içme suyu borusu patladı. Patlamanın ardından ekipler durumu düzeltmek için çalışma başlattı ancak tazyikli suyun metrelerce yukarı çalışanlara zor anlar yaşattı.
Şemdinli'ye bağlı Günyazı köyü Yenice mezrası bölgesinde bulunan ilçenin içme suyu boru hattı bilinmeyen nedenle patladı. Patlamanın ardından ilçe merkezinde sular kesilirken, tonlarca su metrelerce yukarıya çıkarak boşa aktı. Bölgeye giden Şemdinli Belediyesi ekipleri, arızayı gidermek iş makineleriyle çalışma başlattı. Tazyikli su çalışanlara da zor anlar yaşatırken, arızanın giderilmesinin ardından ilçe merkezine su verileceği bildirildi.



Şemdinli, Yenice, Güncel

Kaynak: DHA

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