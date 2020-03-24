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Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü

İrak ve İran'ı istila eden çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bir dükkanın önünde görüldü. Türkiye'ye gelmesi zor denilen 8 santimetre büyüklüğündeki çekirgeyi gören vatandaşlar büyük şaşkınlık yaşadı.

24.03.2020 19:10 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:07

İran ve Irak 'ı istila eden ve Türkiye'ye gelmesi zor denilen çöl çekirgeleri Türkiye'de de görüldü. Hakkari 'ninİran ve Irak'a sınır olan Şemdinli ilçesinde görülen çöl çekirgeleri büyük şaşkınlık yarattı.

BÜYÜKLÜĞÜ 8 SANTİMETRE

Çekirgeyi fark eden Birhat Kaya isimli genç, "İran ve Irak'ta bulunan çekirge, Şemdinli ilçesindeki dükkanımızın önünde de görüldü. Dükkanın önüne çıktığımda çekirgeyi gördüm. Elime aldığım çekirgeyi 8 santimetre olarak ölçtük" dedi.çekirgenin görülmesi vatandaşları şaşırttı.

"ÇEKİRGELERİN TÜRKİYE'YE GELMESİ ZOR" DENMİŞTİ

Afrika'dan başlayıp, Türkiye'nin İran ile Irak sınırına kadar gelen çöl çekirgeleriyle ilgili YYÜ Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Prof. Dr. Lokman Aslan açıklama yapmıştı. Aslan, "Genellikle bu çekirgelerin geçiş yollarını, yol güzergâhlarını takip ettik. Bu çekirgelerin geçtiği bölgelerde çok ciddi sorunlar meydana getirdiklerini hem geçmiş tarihte hem de günümüzde görüyoruz" demişti.

Bu çekirgelerin ülkemize gelmesinin zor olduğunu belirten Prof. Dr. Aslan, "Bir canlının toplumda yaşamını devam ettirebilmesi ve üremesi için optimum şartların oluşması gerekiyor. Bunlar sıcaklık, yiyecek üretimi ortamının hazırlanması, güvenlik ve yaşamını devam ettirebileceği ortam. Bu ortamlardan en önemlisi de çekirgeler için ısı. Bunlar soğukkanlı hayvanlar, soğuk olduğu zaman da yaşayamazlar. Sıcakta yaşamaları gerekir. Ülkemizde de bu çekirgelerin gelebileceği bir ortam henüz yok" diye konuşmuştu.

"BİZİM BÖLGEMİZDE DE TAHRİBAT VEREN ÇEKİRGELER VAR"

Prof. Dr. Aslan, "Tarım il Müdürlüğü'nde çalışan arkadaşlarımız da bu çekirgelerin nerede ürediklerini ve ne zaman çıkacakları bilgisine sahiptir. Bizler de bilgilendirme yapıyoruz. Bizim bu bölgemizde havalar ısınmadan, yani mayıs- haziran ayına kadar herhangi bir çekirge problemi olmaz. Çekirge problemi olabilmesi için havaların ısınması lazım" demişti.

Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Çöl çekirgeleri Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde görüldü
Çöl çekirgeleri Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde görüldü

Kaynak: İHA

Etiketler : Şemdinli, Hakkari, Irak, Güncel

Haberin Videosu :

Hakkari Şemdinli'de çekirge görülmesi şaşırttı

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