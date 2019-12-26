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Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

26.12.2019 16:45 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:45 Şemdinli'de çok sayıda mühimmat ele geçirildi
'nin ilçesinde yürütülen çalışmalar sonucunda çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yürütülen çalışmaların aralıksız devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "İlimiz Şemdinli ilçesi Bozyamaç köyü kırsal alanında icra edilen arama tarama faaliyeti neticesinde; 4 adet el bombası, 3 adet anti-personel roketatar mühimmatı, 2 adet anti-tank roketatar mühimmatı, 2 adet roketatar sevk fişeği, bin 400 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 5 adet basma düzenekli mayın, 8 adet EYP(el yapımı patlayıcı) düzeneği, 48 adet EYP (el yapımı patlayıcı)düzeneğinde kullanılmak üzere elektrikli fünye, 70 metre fitil, 4 adet pil bloğu, 4 adet EYP(el yapımı patlayıcı) yapımında kullanılan çip düzeneği, 3 bin metre kablo, 2 bin metre bakır tel ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.
(Feyzullah Taş/İHA)

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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