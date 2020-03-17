Şemdinli'de dezenfekte çalışması
Hakkari'nin Şemdinli Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
17.03.2020 16:39 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:39
Hakkari 'nin Şemdinli Belediyesi, vatandaşların yoğun kullandığı alanlarda korona virüsüne karşı dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor.
Şemdinli Belediyesi Çevre ve Temizlik Birimi ekipleri, Cumhuriyet ve Serment caddelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarla, bütün kurumları, çocuk oyun alanlarını ve toplu taşıma araçlarını korona virüsüne karşı dezenfekte etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Ülkemizdeki bu virüsten dolayı bizde ilçemizdeki kurumları, parkları, vatandaşların sık sık dolaştığı yerleri dezenfekte ettik" dedi. - HAKKARİ
Şemdinli Belediyesi Çevre ve Temizlik Birimi ekipleri, Cumhuriyet ve Serment caddelerinde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanlarla, bütün kurumları, çocuk oyun alanlarını ve toplu taşıma araçlarını korona virüsüne karşı dezenfekte etti. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Tahir Saklı, "Ülkemizdeki bu virüsten dolayı bizde ilçemizdeki kurumları, parkları, vatandaşların sık sık dolaştığı yerleri dezenfekte ettik" dedi. - HAKKARİ
Kaynak: İHA
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