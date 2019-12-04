Haberler » kultur-sanat » Şemdinli'de engelli öğrenciler askerlerle film izledi - Haberler

Şemdinli'de engelli öğrenciler askerlerle film izledi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askerler, kışlada ağırladıkları engelli öğrencilerle film izledi.

04.12.2019 17:28 | Son Güncelleme: 04.12.2019 18:02Şemdinli'de engelli öğrenciler askerlerle film izledi
'nin ilçesinde askerler, kışlada ağırladıkları engelli öğrencilerle film izledi.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı iş birliğiyle engelli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda kışlaya götürülen 50 öğrenci askerlerle sinemada film izledi.
Merkez Müdürü Hediye Yetkin, tugay komutanlığı yetkililerine destekleri için teşekkür etti.
Bakıcılar ve özel eğitim hocalarının da aralarında bulunduğu 100 kişiyle etkinliği düzenlediklerini belirten Yetkin, "Engellilerimiz için şimdilik elimizden bu geliyor ama onlara daha güzel bir yaşam sunmak için daha çok çabalayacağız." dedi.

Şemdinli, Hakkari, Kültür Sanat

Kaynak: AA

kultur-sanat

Son Dakika Haberleri

19:30 Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis'i kabul etti - Haberler
19:28 Afgan mağdurlar, ABD'li askerlerin de dahil olacağı savaş suçları soruşturması açılmasını istedi - Haberler
19:28 Fransa: Meclis Siyonizm karşıtlığını Yahudi düşmanlığı olarak saydı; Yahudi mezarlarına saldırıldı - Haberler
19:28 Geleneksel Türk okçuluğu, UNESCO koruması altına giriyor - Haberler
19:21 Erdoğan, İspanya Başbakanı Pedro Sanchez'i kabul etti - Haberler
18:22 Doktorun, estetik operasyon yaptığı hastalarının fotoğraflarını servis ettiği iddiası Zonguldak'ı karıştırdı - Haberler
18:17 Ceren Özdemir'in katil zanlısı cezaevi firarisi çıktı! 14 yıl önce de bir çocuğu öldürmüş - Haberler
18:01 Ahmet Davutoğlu'nun partisinin ismi kulislere sızdı: Bizim Parti - Haberler
17:49 NATO tarihinde ilk kez Çin'in yükselişi ele alındı - Haberler
17:18 NATO basın toplantısına Türkiye damga vurdu! Erdoğan'ın yaptığı görüşmeler gündem belirledi - Haberler
4.12.2019 19:33:09