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Şemdinli'de engelli öğrenciler askerlerle film izledi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde askerler, kışlada ağırladıkları engelli öğrencilerle film izledi.

04.12.2019 19:26 | Son Güncelleme: 04.12.2019 19:29
'nin ilçesinde askerler, kışlada ağırladıkları engelli öğrencilerle film izledi.
Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile 34'üncü Hudut Tugay Komutanlığı iş birliğiyle engelli öğrencilere yönelik etkinlik düzenlendi. Bu kapsamda kışlaya götürülen 50 öğrenci askerlerle sinemada film izledi.
Merkez Müdürü Hediye Yetkin, tugay komutanlığı yetkililerine destekleri için teşekkür etti.
Bakıcılar ve özel eğitim hocalarının da aralarında bulunduğu 100 kişiyle etkinliği düzenlediklerini belirten Yetkin, "Engellilerimiz için şimdilik elimizden bu geliyor ama onlara daha güzel bir yaşam sunmak için daha çok çabalayacağız." dedi.
Şemdinli'de engelli öğrenciler askerlerle film izledi

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: AA


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