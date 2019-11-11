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Şemdinli'de fidan dikimi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

11.11.2019 18:29 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:34Şemdinli'de fidan dikimi
'nin ilçesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi.

İlçenin salonu bahçesinde ve okullar bölgesinde 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü dolayısıyla fidan dikildi. Fidan dikimine İlçe Kaymakamı Yakup Güven, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren, Belediye Başkanı Tahir Saklı, kurum amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Burada açıklamalarda bulunan Kaymakam Yakup Güven, "Bugün 11 Kasım, ülkemizde ağaçlandırma seferberliği ilan edildi. Bizde Şemdinli'de 11 Kasım saat 11.11'de bütün Türkiye'de olduğu gibi öğrencilerimizle, vatandaşlarımızla birlikte fidan dikerek bu seferberliğe katıldık. İnşallah daha yeşil bir Türkiye, daha güzel ve çevreye duyarlı bir toplum olarak gelecek neslimize daha yeşil bir ülke bırakırız" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

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