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Şemdinli'de hak sahiplerine paraları teslim ediliyor

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında 1000'er liralık yardımlar vatandaşlara dağıtılmaya devam ediliyor.

09.04.2020 14:03 | Son Güncelleme: 09.04.2020 14:03
Şemdinli'de hak sahiplerine paraları teslim ediliyor
Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi Destek Programı" kapsamında 1000'er liralık yardımlar vatandaşlara dağıtılmaya devam ediliyor.

Korona virüs salgının Türkiye'de görülmesiyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlayan 1000 TL'lik yardımlar, Şemdinli Kaymakamlığı tarafından belirlenen ekipler öncülüğünde vatandaşlara teslim ediliyor. Şemdinli Kaymakamlığı bünyesinde polis ve jandarmanın da görev aldığı 80 kişilik ekip, 18 grup halinde ilçe merkezi ve köylerinde vatandaşlara 1000'er liralık yardımları ulaştırıyor.

Ekipler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajını da okurken, vatandaşlar ise uygulamadan çok memnun olduklarını belirterek, "Devletimiz var olsun. Allah Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı başımızdan eksik etmesin inşallah" dediler. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Şemdinli, Hakkari, Güncel
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