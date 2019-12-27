Haberler » 3. Sayfa » Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu - Haberler

Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan imam Mutalip Bilgin, sağlık ekiplerin tarafından hastaneye ulaştırıldı.

27.12.2019 20:40 | Son Güncelleme: 27.12.2019 20:45 Şemdinli'de hasta kurtarma operasyonu
'nin ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan bir köyde rahatsızlanan imam Mutalip Bilgin, sağlık ekiplerin tarafından hastaneye ulaştırıldı.

Şemdinli ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yufkalı köyüne bağlı mezrasında imam olarak görev yapan Mutalip Bilgin, sabah saatlerinde aniden rahatsızlandı. Yakınlarının vermesi üzerine paletli ambulansla harekete geçen sağlık ekipleri, nefes darlığı (solunum) rahatsızlığı yaşayan hastaya olumsuz hava şartları nedeniyle bir saat sonra ulaşabildi. Evde ilk müdahalesi yapılan hasta, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesine getirilerek tedavi altına alındı.

Köy imamı Mutalip Bilgin, iki gündür hasta olduğunu belirterek, "Sabaha karşı fenalaştım. Çok kar yağınca yollar kapandı. Kendi imkanlarımızla gidemedik. 112 Acil Servisi aradık ve bize ambulans yolladılar. Sağlık ekiplerine teşekkür ediyorum" dedi. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, Elmalı, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
3. Sayfa

Son Dakika Haberleri

21:56   Polisten kaçak içki üretimi yapanlara baskın - Haberler
21:54   "Bilim Erzurum" merkezinin kuruluş protokolü imzalandı - Haberler
21:39   Diyarbakır'da otomobil refüje çarptı: 5 yaralı - Haberler
21:38   Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı - Haberler
21:31   Çökertilen suç çetesinin 14 üyesi tutuklandı - Haberler
20:04   Beşiktaş-Gençlerbirliği maçı başladı! Canlı anlatım - Haberler
19:14   Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye İzmir eleştirisi: Rezil ettiniz! - Haberler
18:48   Ahmet Davutoğlu'ndan yerli otomobil mesajı: İnşallah ülkemizin yollarında görmek de nasip olur - Haberler
18:22   Patronunu öldürdükten sonra arabasını çalan çocuk çobanın ifadeleri kan dondurdu: Babam araba aldı, yarın gezelim - Haberler
15:50   Emekli memurun evinden 260 kilo uyuşturucu ve 42 bin 500 uyuşturucu hap çıktı - Haberler
27.12.2019 22:02:49