Şemdinli'de Huzurla Birlikte Yatırım İklimi Oluştu

29 Kasım 2018 Perşembe 17:07



29 Kasım 2018 Perşembe 17:07

Şemdinli ilçesinde huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla yatırımlar da arttı.Terör olaylarının sıkça yaşandığı süreçte çatışmalarla anılan Şemdinli ilçesinde, huzur ve güven ortamının hakim olması yeni yatırımların önünü açtı.Bağlar köyünde Mehmet Çiftçi, kurduğu hindi çiftliğiyle bölgede yatırım yapmak isteyenlere örnek oldu.Çiftlikte beslediği 480 hindiyle üretim yapan Çiftçi, "Şemdinli'de araştırdım hindi çiftiyle ilgilenen kimseyi görmedim. Ben de 500 hindi aldım. 30 metrekare büyüklüğünde bir kümes yaptım. Satışa sunmam için üç ay beslemem lazım. Hindileri 110-130 TL arasında satışa çıkaracağım. Başvurum kabul edilirse seneye bu işi geliştirmek istiyorum." dedi.