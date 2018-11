Şemdinli'de İlk Defa Bel Fıtığı Ameliyatı Yapıldı

23 Kasım 2018 Cuma 12:32



HAKKARİ'nin Şemdinli İlçesi Devlet Hastanesi'ne geçici görevle gelen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Fatih Kırar, ilçede daha önce yapılmayan bel fıtığı ameliyatını gerçekleştirerek bir ilke imza attı.İstanbul Eyüp Sultan Hastanesi'nde görevli Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Fatih Kırar, geçici görevle Şemdinli İlçesi'ne geldi. Şemdinli'de çok sıcak ve samimi bir ortamla karşılaştığını belirten Kırar, görev yaptığı Şemdinli Devlet Hastanesi'nde omurga problemi olan birçok hastanın kendisine başvurduğunu söyledi.Kırar ameliyat sürecini şöyle anlattı: "Tabi bu hastalar bundan önceki süreçlerde tedavi için başka illere gidiyorlarmış. Ama biz burada yeterli imkanı gördük. Burada çok güzel bir hastane inşa edilmiş. Son bir yılda müthiş bir değişim olduğunu ciddi anlamda gözlemliyoruz. Hastane binası yeni yapılanmalar, bunlar hepsi bu tedavilere imkandır. Bizlerde tabi Şemdinli'de ilk defa bir omurga ameliyatını bu şekilde gerçekleştirmiş olduk. Bu da bizim için bir şeref oldu. Vatan bayrağının olduğu her yer bizim için bir hizmet alanıdır."İLÇEDE İLK DEFA YAPILDIŞemdinli Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Dr. İlknur Can ise, ilk defa Şemdinli Devlet Hastanesi'nde bel fıtığı ameliyatı gerçekleştirildiğini söyledi. Başhekim Can, "Hastanemize geciçi görevle gelen Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Dr. Fatih Kırar, kendisine başvuran ve bel fıtığı ameliyatına ihtiyaç duyan hastalar olduğunu söyledi. Kırar, bu ameliyatın burada ve gerçekleştirilebileceğini söyledi. Biz de bunu çok sevinçle karşıladık ve gerekli araç ve gereçleri temin ettik. Kendisi bugün üç tane hastamızı omurga cerrahisini başarılı bir şekilde gerçekleştirdi. Bu ameliyatlar hastanemizde ilk defa yapıldı" dedi.Başhekim Can, şuan hastanede birçok branş doktorunun tamamının bulunduğunu ve çeşitli ameliyatların da hastanede yapıldığını söyledi. Başhekim Can, "Sağlığı geliştirmek adına bütün çalışanlarımızla özverili bir şekilde çalışmaktayız. Daha da ileriye götürmek için elimizden gelenini yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.- Hakkari