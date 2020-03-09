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Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı

Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ile belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.

09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:14
Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ile belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, beraberindeki ekiplerle hastane, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve okulları ziyaret ederek kadın personelle öğretmenlere gül ve karanfil verdi.
Personelle sohbet eden Saklı, kadınlar gününü kutladı.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tahir Saklı, Şemdinli, Güncel
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