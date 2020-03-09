Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ile belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.
09.03.2020 16:14 | Son Güncelleme: 09.03.2020 16:14
Şemdinli Sosyal Hizmet Merkezi ile belediye, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kadın çalışanlara gül ve karanfil dağıttı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, beraberindeki ekiplerle hastane, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve okulları ziyaret ederek kadın personelle öğretmenlere gül ve karanfil verdi.
Personelle sohbet eden Saklı, kadınlar gününü kutladı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı ve Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Hediye Yetkin, beraberindeki ekiplerle hastane, Aile Destek Merkezi (ADEM) ve okulları ziyaret ederek kadın personelle öğretmenlere gül ve karanfil verdi.
Personelle sohbet eden Saklı, kadınlar gününü kutladı.
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şemdinli'de kadın personele karanfil ve gül dağıtıldı
Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Tahir Saklı, Şemdinli, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Mustafa Sandal'dan Acun Ilıcalı'ya gönderme: O Ses Türkiye müzik değil şov yarışması
Güncel
Bakan Koca: İran ile sınırımızı kapatmamız salgının ülkemize girişini engelledi
Güncel
Kocasının kayıp başvurusunda bulunduğu kadın, evini kendi rızasıyla terk etmiş
Güncel
Kuyumculardan altın uyarısı: Yıl içerisinde 400 TL'yi görecektir
Güncel
Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi
Güncel
FETÖ'cü gizli tanık itiraf etti: Erdoğan'ın attan düştüğü gün, ata ilaçlar verildi
Güncel
İki çocuk annesi kadının eski kocası tarafından çocuğunun gözü önünde vurulduğu anların görüntüleri ortaya çıktı
Güncel
Çin'de korona salgınında günlük vaka sayısı düşmeye başladı