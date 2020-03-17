Şemdinli'de koronavirüs önlemleri
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
17.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:34
Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Şemdinli Belediyesi Çevre ve Temizlik birimi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları. çocuk oyun parklarını ilaçladı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüsten dolayı ilçede önlem almaya başladıklarını söyledi.
Parkları, vatandaşların sık kullandığı yerleri ve belirlenen alanları dezenfekte ettiklerini belirten Saklı, vatandaşların da yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.
Şemdinli Belediyesi Çevre ve Temizlik birimi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları. çocuk oyun parklarını ilaçladı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüsten dolayı ilçede önlem almaya başladıklarını söyledi.
Parkları, vatandaşların sık kullandığı yerleri ve belirlenen alanları dezenfekte ettiklerini belirten Saklı, vatandaşların da yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Haberin Videosu :Şemdinli'de koronavirüs önlemleri
Etiketler : Cumhuriyet Caddesi, Şemdinli, Hakkari, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüsün etkisini yitirmesi için gerekli süreyi söyledi
Güncel
Favipiravir isimli ilacın koronavirüsün iyileşme sürecini hızlandırdığı kanıtlandı
Güncel
Rusya Japonlarla geliştirdiği taşınabilir Kovid-19 test cihazını nisanda üretmeyi planlıyor
Güncel
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'dan hükümete koronavirüs çağrısı
Güncel
Rize'de umreden dönen 438 kişinin test sonuçları negatif çıktı
Güncel
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul'un doktoruyla paylaştığı fotoğraf sosyal medyada tepki çekti
Güncel
40 yaşındaki İtalyan vatandaşı, yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Nefes alamıyorum
Güncel
İtalya'da yaşayan Serra Yılmaz, sağlık durumu hakkında bilgi verdi