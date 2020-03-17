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Şemdinli'de koronavirüs önlemleri

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.

17.03.2020 23:32 | Son Güncelleme: 17.03.2020 23:34
Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında dezenfekte çalışmaları yapıldı.
Şemdinli Belediyesi Çevre ve Temizlik birimi ekipleri, Cumhuriyet Caddesi'nde vatandaşların yoğun olarak kullandığı alanları. çocuk oyun parklarını ilaçladı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, dünyayı etkisi altına alan virüsten dolayı ilçede önlem almaya başladıklarını söyledi.
Parkları, vatandaşların sık kullandığı yerleri ve belirlenen alanları dezenfekte ettiklerini belirten Saklı, vatandaşların da yapılan uyarıları dikkate almalarını istedi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Şemdinli'de koronavirüs önlemleri

Kaynak: AA

Etiketler : Cumhuriyet Caddesi, Şemdinli, Hakkari, Güncel

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