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Şemdinli'de koronavirüsün bitmesi için 18 kurban kesildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, koronavirüsün bitmesi için dualar eşliğinde 18 kurban kesildi.

30.03.2020 17:57 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:58
Şemdinli'de koronavirüsün bitmesi için 18 kurban kesildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, koronavirüsün bitmesi için dualar eşliğinde 18 kurban kesildi. Etler, ihtiyaç sahibi ailelere dağıtıldı.

Şemdinli İlçesi'nin Altınsu Köyü'nde yaşayanlar, tüm dünyayı etkileyen koronavirüs salgınının bitmesi için kurban kesti. Köyde yaşayanların aldığı biri büyükbaş 17'si küçükbaş hayvan, duaların ardından kesildi. Kesilen kurban etleri ise ihtiyaç sahiplerine dağıtıldı. Altınsu Köyü kanaat önderlerinden Hacı Kılıç, Türkiye'de ve dünyada etkili olan koronavirüs salgınının bir an önce bitmesi için kurban kestiklerini söyledi. Kılıç, "Hepimiz bu hastalığın bir an evvel bitmesi için ülkemizin tekrardan huzura ve refaha kavuşması için dua edip kurbanlar kesiyoruz. Dünyadaki tüm Müslüman alemi için bu illetli hastalığın bir an önce son bulması yönünde dua ediyoruz. Bizler Altınsu köyünün Dereboyu mezrası sakinleri olarak küçük ve büyükbaş hayvanları satın aldık. Satın aldığımız kurbanlıkları kesip ihtiyaç sahiplerine dağıtacağız" dedi.

Yine Şemdinli İlçesi'ne bağlı 7 köy ve 3 mezrada oturanlar, 26 Mart'ta koronavirüs salgınının bitmesi için dualar ederek 2 gün boyunca 180 kurban kesip, etleri de köylerdeki ihtiyaç sahibi ailelere dağıtmıştı.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Şemdinli, Altınsu, Güncel
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