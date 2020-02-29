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Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker Şemdinli de unutulmadı.

29.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 29.02.2020 13:26Şemdinli de Mehmetçik için tek yürek oldu
Hakkari'nin ilçesinde 'nin kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker Şemdinli de unutulmadı.

Vatandaşlar camilerde Suriye'nin İdlib kentinde rejim unsurlarının saldırısı sonucu şehit olan 33 asker için cuma namazının ardından dualar etti, sokakları, işyerlerini ve evlerini Türk bayraklarıyla süslediler. Cuma namazında dualar okundu ve ilçe merkezini bayraklarla süslediler.

Ayrıca, ilçedeki okullar da dev Türk bayraklarıyla donatılarak birlik ve beraberlik mesajı verildi. - HAKKARİ

Şemdinli, Suriye, İdlib, Yaşam

Kaynak: İHA

29.02.2020 14:22:48