09 Kasım 2018, 19:58

Şemdinli'de Meydan Gelen Patlamada Yaralanan Askerler Hastaneye Kaldırıldı

Şemdinli'de meydan gelen patlamada yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu yaralanan askeri personeller hastaneye kaldırıldı.

Şemdinli'de meydan gelen patlamada yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu yaralanan askeri personeller hastaneye kaldırıldı.
Bugün Şemdinli ilçesi Ortaklar Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personeller yaralanmıştı. Yaralı askerler, helikopterle Hakkari ve Yüksekova'daki devlet hastanelerine kaldırıldı. Ortaklar,Hakkari,Şemdinli
09 Kasım 2018 Cuma 19:58



YORUMLAR (4)
NEVİN YUKSEK: Allah yardımcıları olsun inşallah birşey olmaz
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HASAN KİNALİGİL: Allah yardimcilari olsun benim kardesimde suan orda ve patlama dvm etmekte
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MEMOŞ: allah acil şifalar versin
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HUMMET POLAT: allahım acil şifalar versin insallah geçmiş olsun
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