Şemdinli
'de meydan gelen patlamada yaralanan askerler hastaneye kaldırıldı HAKKARİ - Hakkari
'nin Şemdinli ilçesindeki bir askeri üs bölgesinde arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu yaralanan askeri personeller hastaneye kaldırıldı. Bugün Şemdinli ilçesi Ortaklar
Süngü Tepe Üs Bölgesinde top atışı yapıldığı esnada arızalı mühimmatın infilak etmesi sonucu askeri personeller yaralanmıştı. Yaralı askerler, helikopterle Hakkari ve Yüksekova
'daki devlet hastanelerine kaldırıldı.
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