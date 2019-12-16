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Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği

Şemdinli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), destekleme ve yetiştirme kursunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 310 öğrenciye kitap yardımında bulundu.

16.12.2019 20:52 | Son Güncelleme: 16.12.2019 20:55
Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV), destekleme ve yetiştirme kursunda Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına hazırlanan 310 öğrenciye kitap yardımında bulundu.
Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda düzenlen programda Kaymakam Yakup Güven, öğrencilere kitap setlerini dağıttı.
Güven, yaptığı konuşmada, daha önce de belediyenin desteği ile üniversiteye hazırlanan 200 öğrenciye kitap seti dağıttıklarını söyledi.
LGS sınavına hazırlanan 310 öğrenciye kitap desteğinde bulunduklarını belirten Güven, "İnşallah bu gençlerimiz yaptığımız kitap destekleriyle sınavda güzel puanlar alıp çok daha güzel liselere gidecekler ve daha sonra üniversitelere gidip memleketleri için güzel hizmetler yaparlar " dedi.
Öğrenciler de desteklerinden dolayı Kaymakam Güven'e teşekkür etti.
Programa, Belediye Başkan Vekilli İsmet Öktem, 34. Hudut Tugay Komutan Vekilli Albay Barış Akbaş, Jandarma Komutan Vekilli Binbaşı Murat Ekenel, Milli Eğitim Müdürü Cihat İnan ve Halk Eğitim Merkezi Müdürü Arif Yılmaz da katıldı.
Şemdinli'de öğrencilere kitap desteği

Şemdinli, LGS, Güncel

Kaynak: AA


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