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Gençlik Vakfı Şemdinli
temsilciliğinin görüntüleriÖğrencilere kitap dağıtılmasıTügva İlçe Temsilcisi Haşim Karadeniz
'in konuşması - Şemdinli'de öğrencilere kitap seti
Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Şemdinli temsilciliği, "Bir Set Kitap Alarak, Geleceğe Umut Ol " projesi kapsamında 100 öğrenciye üniversiteye hazırlık kitap seti verdi.
TÜGVA Temsilcisi Haşim Karadeniz, yaptığı açıklamada, sosyal medyada başlattıkları projeyle kitap topladıklarını söyledi.
Amaçlarının liselerde okuyan bütün öğrencilere kitap ulaştırmak olduğunu ifade eden Karadeniz, projeye destek verenlere teşekkür etti.
Karadeniz,Şemdinli
29 Kasım 2018 Perşembe 21:16