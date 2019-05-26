26.05.2019 13:13
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Şemdinli'de, okullararası ses yarışması

Şemdinli

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, okullararası ses yarışması düzenlenerek, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, okullararası ses yarışması düzenlenerek, dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.
Şemdinli Belediyesi öncülüğünde, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nün desteğiyle okullararası 'Şemdinli Genç Mikrofon' ses yarışması düzenlendi. Yarışmayı izlemeye Kaymakam Muhammed Fuat Türkman, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Yarışmanın jüri üyeliğini ise Türk halk müziği sanatçısı olan ve Şemdinli'de öğretmenlik yapan Nihal Salda yaptı. Yarışma sonunda dereceye giren öğrenciler, ödüllendirildi.


- Hakkari Hakkari, Şemdinli, Güncel
Kaynak: DHA