Haberler» Güncel» Haber

Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

08.08.2019 14:03 Şemdinli'de PKK'nın silah ve mühimmatı ele geçirildi
HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Hakkari Valiliği, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Şemdinli ilçesine bağlı Çatalca Köyü Erdemli Mezrası kırsalında düzenlediği operasyonla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, terör örgüne ait silah ve mühimmatın ele geçirildiği belirtilerek,"Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde, teröristlere ait sığınakta, 1 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 2 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeğine ait şarjör, 50 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği fişeği ve 1 bölücü terör örgütüne ait kıyafet ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor" denildi.



Şemdinli, PKK, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:30   Foça'da 1 hektar makilik alan yandı
15:30   Deprem anı güvenlik kamerasında
15:29   Ant içme törenine Ayyıldız gösterisi damga vurdu
15:29   Erzincan'da kurbanlık hayvan satış yerleri denetlendi
15:29   Şahinbey Belediyesi vatandaşlara kurban atık poşeti dağıttı
15:28   Çavuşoğlu: "Bazı aydın geçinenler Türkiye'nin Asya'ya döndüğünü, Batı'yı ihmal ettiğini söylüyorlar.
15:28   Kaçak tarihi eser kazısına suçüstü: 4 gözaltı