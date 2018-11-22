Şemdinli'de Roketatar Mühimmatı ve Patlayıcı Malzemesi Ele Geçirildi

HAKKARİ'nin Şemdinli
ilçesi kırsalında özel harekat polisleri tarafından düzenlenen operasyonda, terör örgütü PKK
'ya ait roketatar mühimmatı, patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, kablo, gıda maddesi ve sargı bezleri ele geçirildi. Hakkari Emniyet Müdürlüğü
özel harekat timleri, Şemdinli ilçesine bağlı Altınsu
köyü İncesu
mezrası kırlasında, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda yapılan arazi arama-tarama faaliyetlerinde 1 roketatar mühimmatı, 1 ağzı kesik tüp, muhtelif uzunlukta kablo, 3 jelikan bidon içerisine bırakılmış çok miktarda gıda maddesi, 6 hücum yeleği, 1 askeri palaska, 1 AK-47 kalaşnikof dipçiği, 1 kar maskesi, 2 içi boş şarjör ve çok sayıda sargı bezi ele geçirildi. Soruşturmanın ve bölgedeki operasyonların devam ettiği belirtildi.
- Hakkari
22 Kasım 2018 Perşembe 11:40