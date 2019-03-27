Şemdinli'de Şehit ve Gazi Çocuklarına Tablet Hediyesi

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Şemdinli MHP İlçe Başkanı Erhan Eren, şehit ve gazi çocuklarına tablet hediye etti.Eren, ilçedeki okulları gezerek şehit ve gazi çocuklarıyla bir araya geldi.Ardından 6 çocuğa hediyelerini veren Eren, "Milli Eğitim Müdürümüz tarafından daha önce tespit edilen şehit ve gazi yakını öğrencilerle bir araya gelerek hediyelerini verdik. Öğrencilerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Durumu iyi olmayan bütün öğrencilerimize ulaşmaya çalışacağız. Onların kırtasiye ihtiyaçları olsun giyimleri olsun her türlü ihtiyaçlarını karşılayacağız." dedi.