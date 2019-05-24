Şemdinli'de şehit yakınları ve gazilere iftar

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Şemdinli ilçesinde şehit yakınları ve gaziler için iftar programı düzenlendi.Kaymakamlık tarafından Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen programda konuşan Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, manevi duyguların arttığı, kardeşlik bağlarının güçlendiği ve paylaşmanın değer kazandığı ramazanın, ülkenin birlik ve beraberliğinin devamına vesile olmasını diledi.Vatan için canlarını veren aziz şehitlerin yakınlarını ve gazileri iftar sofrasında ağırlamaktan büyük onur duyduğunu aktaran Türkman, şehit ve gaziler sayesinde ülkede huzur ve güven içerisinde yaşandığını söyledi.Türkman, "Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin bizlere emaneti olan siz kıymetli aileleri ve yine bu vatan için kendini adayan gazilerimizin çok değerli aileleri, devletimiz için her zaman öncelikli ve ayrıcalık bir konumda. Kapılarımız onlar için her zaman açık." dedi.Programa Belediye Başkanı Tahir Saklı, 34. Hudut Tugay Komutan Vekilli Yarbay Adem Özdemirel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce ve kurum amirleri de katıldı.