Şemdinli'de ses yarışması düzenlendi

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde okullar arası ses yarışması düzenlendi.Kaymakamlığın desteğiyle Cumhuriyet Ortaokulu bahçesinde düzenlenen ses yarışmasında, Kaymakamlık, Şemdinli Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Merkezinin desteği ile ilçenin doğal güzellikleri eşliğinde çekilen "İki dilde Şemdinli" klibi sinevizyonla izletildi.Beş okuldan 12 öğrencinin katıldığı yarışmada öğrenciler, çoğunluğu Karadeniz yöresine ait türküler ve Kürtçe şarkı seslendirdi.Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmaya, veliler ile vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi. Yarışma sonunda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi, "İki dilde Şemdinli" Projesi'nde yer alan öğretmenlere de plaket takdim edildi.Yarışmayı izleyen Kaymakam Muhammet Fuat Türkman, "İki dilde Şemdinli" Projesi'nde yer alan öğretmenleri kutladı.Tüm öğrencilerin seslendirdikleri şarkılarla birinci olmayı hak ettiğini belirten Tükman, "Belki binlerce lira ödesek bile "İki Dilde Şemdinli" Projesi gibi güzel bir reklam yapamazdık. Öğretmen arkadaşlarımı bu anlamda tebrik ediyorum. Güzel müzikler eşliğinde ilçenin güzelliklerini tanıttılar. Önemli olan dillerin aynı olması değil, gönüllerin bir olması. Aynı duyguları, sevgiyi paylaşmamız. Arkadaşlarımız bugün bunları bizlere gösterdi." diye konuştu.Programa, Belediye Başkanı Tahir Saklı, Milli Eğitim Müdürü Senar Yüce, AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, kurum amirleri, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.