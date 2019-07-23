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Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

23.07.2019 10:20
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde PKK'lı teröristlerce yola döşenen el yapımı patlayıcının sivil otomobilin geçişi sırasında infilak etmesi sonucu bir kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, İlhami Çelik yönetimindeki plakası henüz belirlenemeyen sivil otomobilin ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarındaki Zirvin üs bölgesi yolundan geçişi sırasında, terör örgütü PKK üyelerince önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etti.
Patlamanın etkisiyle sürücü İlhami Çelik hayatını kaybetti.
Çelik'in cenazesi, ambulansla Şemdinli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama
Kaynak: AA
Şemdinli, Hakkari, PKK, Güncel

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