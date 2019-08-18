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Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölüHAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

18.08.2019 19:04
Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
HAKKARİ - Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre olay, ilçeye bağlı Çatalca köyü bölgesinde meydana geldi. Teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada Sezer Sönmez isimli vatandaş hayatını kaybederken, bölgede ise operasyon başlatıldı.
Geçtiğimiz günlerde de ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarında İlhami Çelik yönetimindeki sivil aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti.
Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

Şemdinli, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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