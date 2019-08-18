Haberler» Güncel» Haber

Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti.

18.08.2019 19:05 Şemdinli'de sivil aracın geçişi sırasında patlama: 1 ölü
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde sivil aracın geçişi sırasında meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti. Alınan bilgilere göre olay, Çatalca köyü bölgesinde teröristler tarafından daha önceden yola yerleştirilen patlayıcı, sivil aracın geçişi sırasında infilak etti. Patlamada Sezer Sönmez isimli vatandaş hayatını kaybederken, bölgede ise operasyon başlatıldı. Geçtiğimiz günlerde de ilçeye bağlı Yufkalı köyü yakınlarında İlhami Çelik yönetimindeki sivil aracın geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce önceden yola döşenen el yapımı patlayıcı infilak etmişti.
(İHA)

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
19:21   Seydikemer Süper Enduro Yarışı yapıldı
19:18   Aydın'da zeytinliklerde yangın
19:18   AVCILAR'DA DEPREME DİKKAT ÇEKMEK İÇİN HEYKEL ADAM OLDULAR
19:16   İznik'te molozların arasında tarihi eser bulundu
19:16   Karabağlar'da orman yangını/ Ek fotoğraflar
19:16   Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli: "Neredeyse hafta başından beri meteorolojik koşulların...
19:15   Bartın'da baraja uçan otomobilde ölen 4 kişi toprağa verildi