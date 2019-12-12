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Şemdinli'de su samuru görüntülendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde su samuru görüntülendiNesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Şemdinli ilçesindeki Pesan Çayı'nda görüntülendi.

12.12.2019 17:30 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:31
'nin ilçesinde su samuru görüntülendi
Nesli tükenmekte olan canlılar kategorisinde bulunan su samuru, Şemdinli ilçesindeki Pesan Çayı'nda görüntülendi. Ailesiyle gezmeye çıkan Yayla köyü nüfusuna kayıtlı Cihat Kılınç, Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliğince (IUCN) 'nesli tükenme tehlikesinde olan' su samurunu cep telefonuyla görüntüledi. Su samurunun bir süre kenarda bekleyerek etrafına baktığını dile getiren Kılınç, daha sonra suya atlayarak gözlerden kaybolduğunu söyledi.
(İHA)
Şemdinli'de su samuru görüntülendi

Şemdinli, Hakkari, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

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