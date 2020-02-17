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Şemdinli'de terör operasyonunda 2 gözaltı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Konur Köyü ve Tekeli köyünde yapılan operasyonda 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 kişi gözaltına alınırken, evlerinde silah ele geçirildi.

17.02.2020 21:31 | Son Güncelleme: 17.02.2020 21:31Şemdinli'de terör operasyonunda 2 gözaltı
'nin ilçesi Konur Köyü ve Tekeli köyünde yapılan operasyonda 'terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 kişi gözaltına alınırken, evlerinde silah ele geçirildi.

Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında 15 Şubat'ta Şemdinli ilçesi Konur Köyü ve Tekeli köyünde yapılan operasyonda 'silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım etme' suçundan 2 şahıs gözaltına alındı. Şahısların ikametlerinde yapılan aramada 1 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 5 adet şarjör ve 30 adet fişek ele geçirilirken, olayla ilgili tahkikatın devam ettiği açıklandı. - HAKKARİ

Şemdinli, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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