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Şemdinli'de ters laleler açtı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte 'ağlayan lale' olarak adlandırılan ters laleler açtı.

27.04.2020 15:37 | Son Güncelleme: 27.04.2020 15:37
Şemdinli'de ters laleler açtı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde havaların ısınmasıyla birlikte 'ağlayan lale' olarak adlandırılan ters laleler açtı.

Şemdinli'ye 20 kilometre uzaklıkta bulunan Tekelli köyü Günyazı mezrasında yetişen laleler güzel görüntü oluşturdu. Parlak, mızrak şeklinde yeşil yaprakları olan ve ortalama olarak 70-100 santimetre büyüyebilen ters lalenin her dalında, 5 veya 8 adet yüzü toprağa dönük lale bulunuyor. Dünyanın farklı bölgelerinde doğal şekilde yetişebilen ters lale, Türkiye'de ise Van, Şırnak, Hakkari ve Adıyaman bölgelerinde yetişiyor.

Doğal ortamlarda yetişen ters laleler, yöre halkının yanı sıra fotoğraf sanatçılarının da ilgisini çekiyor. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

Etiketler: Şemdinli, Hakkari, Güncel, Haber
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