Şemdinli'de vatandaşlara koronavirüs uyarısı
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sakinlerini evde kalmaları konusunda uyardı.
02.04.2020 18:02 | Son Güncelleme: 02.04.2020 18:36
Şemdinli Kaymakamı Yakup Güven ve Belediye Başkanı Tahir Saklı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ilçe sakinlerini evde kalmaları konusunda uyardı.
İlçe merkezinde incelemelerde bulunan Güven ile Saklı, vatandaşlardan evlerinden gereksiz yere çıkmamalarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.
Dile getirilen talepleri dinleyen Saklı, ilçede salgınla mücadele kapsamında önlemleri artıracaklarını belirtti.
İlçe merkezinde incelemelerde bulunan Güven ile Saklı, vatandaşlardan evlerinden gereksiz yere çıkmamalarını ve sosyal mesafe kuralına dikkat etmelerini istedi.
Dile getirilen talepleri dinleyen Saklı, ilçede salgınla mücadele kapsamında önlemleri artıracaklarını belirtti.
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Kaynak: AA
Etiketler: Tahir Saklı, Şemdinli, Güncel