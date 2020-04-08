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Şemdinli'de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıltıldı.

08.04.2020 22:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 22:16
Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovit-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıltıldı.
Belediye Başkanı Tahir Saklı ve AK Parti İlçe Başkanı Fahri Şakar, çarşı merkezinde vatandaşları koronavirüse karşı uyararak belirlenen kurallara uymalarını istedi.
İlçe sakinlerini maske dağıtan Saklı ve Şakar, zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları uyarısında bulundu.
Saklı, herkesin salgına karşı tedbir alması gerektiğini belirterek, "Pazarlarda, marketlerde, toplu taşıma araçlarında artık maske takmak zorunlu. Vatandaşlarımızdan da zorunlu hallerde dışarı çıktıklarında maske takmalarını istiyoruz." dedi. Şemdinli’de vatandaşlara ücretsiz maske dağıtıldı

Kaynak: AA

Etiketler: Tahir Saklı, Şemdinli, Hakkari, Güncel
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