Şemdinli'de yıl sonu sergisi

Hakkari
'nin Şemdinli
ilçesinde, belediyenin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.
Nujin Kadın Merkezindeki serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Muhammet Fuat Türkman ile Belediye Başkanı Tahir Saklı
, sergilenen ürünleri inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Türkman ile Saklı, gösterdikleri özveriden dolayı kursiyerler ile görevlilere teşekkür etti.
Sergide, 20 kursiyerin 8 ayda yaptığı 600 ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.
Programda, okuma yazma kurslarında başarılı olanlara da belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.