27.06.2019 15:33
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Şemdinli'de yıl sonu sergisi

Şemdinli

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, belediyenin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.

Hakkari 'nin Şemdinli ilçesinde, belediyenin açtığı kurslara katılan kadınların yaptığı ürünler sergilendi.
Nujin Kadın Merkezindeki serginin açılışını gerçekleştiren Kaymakam Muhammet Fuat Türkman ile Belediye Başkanı Tahir Saklı , sergilenen ürünleri inceledi.
Çalışmalar hakkında bilgi alan Türkman ile Saklı, gösterdikleri özveriden dolayı kursiyerler ile görevlilere teşekkür etti.
Sergide, 20 kursiyerin 8 ayda yaptığı 600 ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.
Programda, okuma yazma kurslarında başarılı olanlara da belgeleri ile çeşitli hediyeler verildi.
Kaynak: AA
Tahir Saklı , Hakkari , Şemdinli , Güncel

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