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Şemdinli'de yolda mahsur kalan onlarca kişi kurtarıldı

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan onlarca kişi kurtarıldı.

18.02.2020 10:25 | Son Güncelleme: 18.02.2020 10:26Şemdinli'de yolda mahsur kalan onlarca kişi kurtarıldı
'nin ilçesinde olumsuz hava şartları nedeniyle yolda mahsur kalan onlarca kişi kurtarıldı.

Şemdinli ilçesinin bölgesinde etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda mahsur kaldı. Aralarında hastaneye gitmek üzere yola çıkan bir hastanın da bulunduğu onlarca kişi, araçlarında kurtarılmayı bekledi. verilmesi üzerine bölgeye gelen Karayolları ekipleri, tipi nedeniyle kapanan yolu uzun uğraşlar sonucu açabildi. Yaklaşık 4 saat sonra bulundukları yerden kurtarılan vatandaşlar, desteklerinden dolayı Karayolları ekiplerine teşekkür etti. - HAKKARİ

Şemdinli, Ortaklar, Hakkari, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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