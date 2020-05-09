Haber, Son Dakika, Haberler

Şemdinli düğün çiçekleriyle renklendi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan düğün çiçekleri görsel şölen sunuyor.

09.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 09.05.2020 16:46
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, ilkbaharın gelişiyle açan düğün çiçekleri görsel şölen sunuyor.
Havaların ısınmasıyla doğanın canlandığı ilçede, tarım alanları sarı tonlardaki düğün çiçekleriyle süslendi.
İlçeye bağlı Günyazı köyü ve Alan köyü yakınlarındaki arazilerde açan çiçekler, seyrine doyumsuz manzaralar oluşturdu.
Dağların zirvesinden yarısına kadar uzanan ve kar ile bütünleşen düğün çiçekleri, doğal güzellikleriyle görenleri kendine hayran bırakıyor. Yaklaşık 15-20 günlük ömürleri bulunan bu çiçekler arasında uçuşan arı, uğur böceği ve kelebekler de doğaya ayrı bir güzellik katıyor. Şemdinli düğün çiçekleriyle renklendi

Kaynak: AA

Etiketler: Şemdinli, Hakkari, Güncel, Haber

Güncel Manşet

Haberler

Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz Haber
Baba olmaya hazırlanan Kenan İmirzalıoğlu ilk kez konuştu: Çok mutluyuz
Grup Yorum üyesi Gökçek’in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü Haber
Grup Yorum üyesi Gökçek'in cenazesi memleketine getirildi, mahalleli sokağa döküldü
Acun Ilıcalı’nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok Haber
Acun Ilıcalı'nın satın almayı planladığı kulübün sahibi Işıtan Gün, iddiaları yalanladı: Hiçbir şeyden haberim yok
Van’da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75’e yükseldi Haber
Van'da taziye çadırı kurulan mahallede vaka sayısı 75'e yükseldi
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü Haber
Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi Haber
Yasak Elma, Baraj ve Öğretmen dizilerinin bayram sonrası sete devam etme kararı iptal edildi
Sokağa çıkma yasağında Eminönü’ndeki kalabalık dikkat çekti Haber
Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti
ABD’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor Haber
ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor
Haberler››Güncel››Şemdinli düğün çiçekleriyle renklendi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:30: Kumru yuvası inşaatı durdurdu - Haber 17:30: Sokaklar boş kaldı - Haber 17:29: İSTANBUL-KADIKÖY'DE İTFAİYECİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİ MERDİVEN KAZASI SONRASINDA ÇEKİLEN GÖRÜNTÜLER - Haber 17:28: DHKP/C'li İbrahim Gökçek'in cenazesinde çıkan olaylarda 43 kişi gözaltına alındı - Haber 17:26: KKTC'deki 173 Türk vatandaşı Mersin'e getirildi - Haber 17:08: ABD'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 80 bine yaklaşıyor - Haber 17:01: Sokağa çıkma yasağında Eminönü'ndeki kalabalık dikkat çekti - Haber 10:36: Anne ile kızının yaşadığı evdeki gizemli yangınların sırrı çözüldü - Haberler