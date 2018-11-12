Şemdinli Şehidi Yusuf Önder'in Cenazesi, Antalya'ya Getirildi

12 Kasım 2018 Pazartesi 15:32



12 Kasım 2018 Pazartesi 15:32

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derecik beldesindeki Süngü Tepe üs bölgesinde, mühimmat deposundaki patlamada şehit olan 7 askerden topçu er Yusuf Önder'in (22) cenazesi, uçakla Antalya'ya getirildi.Hakkari'nin Şemdinli ilçesi Irak sınırındaki Süngü Tepe üs bölgesinde, 9 Kasım Cuma günü, atış yapıldığı sırada meydana gelen patlamada şehit olan 7 askerden topçu er Yusuf Önder'in cenazesi, Van'daki törenin ardından Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı askeri uçakla Alanya'ya gönderildi. Şehit Önder'in Türk bayrağına sarılı tabutunun taşındığı uçak, saat 12.50'de Gazipaşa- Alanya Havalimanı'na indi.Şehit Önder'in cenazesini Gazipaşa Kaymakamı Ali Sakar, Gazipaşa Belediye Başkanı AK Parti'li Adil Çelik, Alanya Belediye Başkanı MHP'li Adem Murat Yücel, askeri ve mülki erkanla şehidin ailesi ve yakınları karşıladı. Askerler tarafından uçaktan alınan şehit topçu er Yusuf Önder'in tabutu, cenaze aracına konularak, törenin yapılacağı Alanya'ya doğru yola çıkarıldı. - Antalya