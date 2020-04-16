Semender yakalayıp, neslinin tükenmekte olduğunu öğrenince bıraktı

SAKARYA'nın Kocaali ilçesinde Orhan Yüy, fındık bahçesinin yanındaki derede semender yakaladı. Neslinin tükenmekte olduğunu öğrenen Yüy, semenderi yeniden doğaya bıraktı.

Kocaali ilçesinde çiftçilik yapan Orhan Yüy, fındık bahçesine çalışmaya gittiği sırada, yan taraftaki derede, kertenkeleye benzer hayvan olduğunu fark etti. Hayvanı yakalayan ve fotoğraf çeken Yüy, daha sonra sosyal medya hesabından paylaştı. Fotoğrafı hemen gören arkadaşı, hayvanın, nesli tükenmekte olan semender olduğunu Yüy'e yazdı. Bunun üzerine Orhan Yüy, kovanın içine koyduğu hayvanı tekrar doğaya bıraktı.