Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!

Fenerbahçe'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde 10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmadı. Sloukas'ın bu hareketi, Pınar Karşıyaka'nın milli oyuncusu Semih Erden'i çılgına çevirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Semih, Yunan oyuncuya tepki gösterdi.

"ATAMIZA SEN DE SAYGINI GÖSTERECEKSİN"

Milli oyuncu, yaptığı paylaşıma, "Sloukas, bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin kurucusuna saygısızlık yapmayacaksın. Tüm dünyanın saygıyla andığı Atamıza sen de saygını göstereceksin." yazdı.