Haberler » Spor » Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki! - Spor

Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!

Sloukas'ın Atatürk pankartını tutmaması sonrası milli oyuncu Semih Erden, "Sloukas, bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin kurucusuna saygısızlık yapmayacaksın. Tüm dünyanın saygıyla andığı Atamıza sen de saygını göstereceksin" dedi.

10.11.2019 20:46 | Son Güncelleme: 10.11.2019 20:48

'nin Yunan basketbolcusu Kostas Sloukas, ING Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında oynanan Beşiktaş derbisi öncesinde 10 Kasım nedeniyle Mustafa Kemal Atatürk'ü anmak için açılan pankartı tutmadı. Sloukas'ın bu hareketi, Pınar Karşıyaka'nın milli oyuncusu Semih Erden'i çılgına çevirdi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Semih, Yunan oyuncuya tepki gösterdi.

"ATAMIZA SEN DE SAYGINI GÖSTERECEKSİN"

Milli oyuncu, yaptığı paylaşıma, "Sloukas, bu ülkenin ekmeğini yiyip bu ülkenin kurucusuna saygısızlık yapmayacaksın. Tüm dünyanın saygıyla andığı Atamıza sen de saygını göstereceksin." yazdı.

Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!

Mustafa Kemal Atatürk, Semih Erden, Fenerbahçe, Spor


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:09 TFF 1. Lig: Balıkesirspor: 0 Altınordu: 0
21:12 Marcao ikinci kez baba oldu!
21:10 Golf Turkish Open şampiyonu Hatton oldu
21:10 Beşiktaş çıkışını sürdürdü
21:01 Süper Lig: Medipol Başakşehir: 2 - MKE Ankaragücü: 1 (Maç sonucu)
20:46 Semih Erden'den Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'a tepki!
20:33 Caner, Avcı'nın kararını beğenmedi!
19:44 Atatürk pankartını tutmayan Sloukas'tan açıklama: Maça konsantreydim, farkına varmadım
19:11 Diaby'ye maçtan önce 200. gol plaketi
19:05 Abdullah Avcı, takımının başında sahaya çıktı!
11:46 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk istismarına sert tepki gösterdi
02:17 PSG, son dakikalarda bulduğu golle kazandı!
22:00 PSG, son dakikalarda bulduğu golle Brest'i mağlup etti
10.11.2019 21:16:23