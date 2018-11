Semih Erden: "Türk Halkı Sahada Hiç Vazgeçmeyen Bir Milli Takım Olacağını Biliyor"

24 Kasım 2018 Cumartesi 14:35



24 Kasım 2018 Cumartesi 14:35

"Savaşma ruhumuzu hiç kaybetmiyoruz""Öğrendiklerimi genç oyunculara anlatıyorum""Bu jenerasyonun gelecekte ses getireceğine inanıyorum""Sağlığım el verdiği sürece uzun yıllar basketbolun içerisinde yer almak istiyorum"İSTANBUL, -Semih Erden, "Türk halkı bizi çok seviyor ve bizi desteklemek için her zaman yanımızda oluyor. Sahada hiç vazgeçmeyen ve sonuna kadar mücadele eden bir A Milli Takımı olacağını biliyorlar. Maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Biz de savaşma ruhumuzu hiç kaybetmiyoruz" dedi.A Milli Basketbol Takımı'nın tecrübeli oyuncusu Semih Erden, A Milli Basketbol Takımı'nın 2019 FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde 29 Kasım Perşembe günü Ankara'da İspanya ve 2 Aralık Pazar günü de deplasmanda Karadağ ile oynayacağı maçlar öncesinde Uluslararası Basketbol Federasyonu'nun (FIBA) internet sitesine açıklamalarda bulundu.Milli takımda oluşturulan jenerasyonun gelecek yıllarda başarılı olacağına inandığını belirten Semih Erden, "İyi bir kadro oluşturduğumuzu düşünüyorum. Çünkü önümüze ne zorluk çıkarsa çıksın, A Milli Takım olarak bunun üstesinden gelebileceğimizi gösterdik. Teknik ekibimiz de bizimle çok ilgileniyor. Takım ve teknik ekip olarak hep birlikte, iç içeyiz. Bu takımda yer almaktan gurur duyuyorum, benim için son derece keyifli. Bazı dönemlerde kadroda değişiklikler olabiliyor. Jenerasyon değişimi tabii ki oluyor. Biz de yeni ve güzel bir jenerasyon yakaladık. Bu jenerasyonun da gelecekte başarılı olacağına ve ses getireceğine inanıyorum" dedi."SAVAŞMA RUHUMUZU HİÇ KAYBETMİYORUZ"Türk taraftarların kendilerine gösterdiği büyük ilgiden de bahseden tecrübeli oyuncu, "Türk halkı bizi çok seviyor ve bizi desteklemek için her zaman yanımızda oluyor. Bu bizim gösterdiğimiz performansla da alakalı. Onlar da sahada hiç vazgeçmeyen ve sonuna kadar mücadele eden bir A Milli Takımı olacağını biliyorlar. Biz neredeysek orada bizi destekliyorlar, maçlarımızı kapalı gişe oynuyoruz. Biz de savaşma ruhumuzu hiç kaybetmiyoruz. İnsanlar da bunu görünce bizi daha fazla desteklemeye geliyorlar, işin içinde olmak istiyorlar. Bizi yalnız bırakmadıkları için herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı."ÖĞRENDİKLERİMİ GENÇ OYUNCULARA ANLATIYORUM"Takımdaki genç oyuncularla sık sık deneyimlerini paylaştığını söyleyen Erden, "Takımdaki genç arkadaşlarımızla sürekli toplantılar yapıyoruz. Onlara tecrübe ettiğim şeyleri anlatıyorum. Bu zamana kadar birçok şey deneyimledim ve üst düzey oyuncularla oynadım. Buralarda öğrendiklerimi onlara anlatıyorum, onlar da ellerinden geleni yapıyorlar. Bu tabii ki sadece benim öncülüğümde olmuyor. Teknik ekibimiz de takımdaki genç arkadaşlarımızla çok ilgileniyor. Bana düşen görevi de ben onlara deneyimlerimi aktararak ve onların bir derdi varsa onları dinleyip çözüm bulmada yardımcı olarak yerine getirmeye çalışıyorum" şeklinde konuştu."SAĞLIĞIM EL VERDİĞİ SÜRECE UZUN YILLAR BASKETBOLUN İÇERİSİNDE YER ALMAK İSTİYORUM"Sağlığı el verdikçe uzun yıllar basketbolun içerisinde yer almayı istediğini belirten tecrübeli basketbolcu, "Şu anda sağlığım çok iyi. Milli Takım'da daha iyi bir Semih Erden izleteceğime inanıyorum. Sakatlıklar beni hem fiziksel, hem zihinsel olarak yıpratsa da, başından beri bunların üstesinden gelebileceğime inanıyordum. Bu süreci kolay atlattım diyemem ama her zorluğun arkasından da bir kolaylık gelir. Ben de sakatlıkları atlattım, artık hem üretim anlamında hem de oyun anlamında daha iyiyim. Kişisel olarak hedeflerim her zaman en üste ulaşmak. Bu, basketbola başladığım günden bu güne kadar olan basketbol içinde yaşadığım her konuda geçerli. Geçen sene Beşiktaş'ta sakatlık yaşadım. İnsanlar benim ondan sonra ne yapabileceğimi görmek istiyordu. Bu sene ben kendi seçimimle İstanbul Büyükşehir Belediye'ye geldim. İyi bir seçim yaptığımı da düşünüyorum. Hem forma girdim, kendimi geliştiriyorum, hem de daha iyi oynuyorum. Bu durum da benim daha iyi organizasyonlar içerisinde yer alacağımın bir kanıtı. Bunu istediğimi de her zaman belirtiyorum, hep daha iyi ve yükseği hedefliyorum. Sağlığım el verdiği sürece uzun yıllar basketbolun içerisinde olmak istiyorum. Bunun için de profesyonel olarak gerekli olan bütün çalışmalarımı yapıyorum. Ben yapabileceklerimi her yerde ispatlamış bir oyuncuyum, buna da devam edeceğim" diye konuştu.