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Semih Hekimoğlu: "Deplasman şanssızlığını kırmak istiyoruz"

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'da Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Zonguldak Kömürspor karşısında deplasman şanssızlığını kırmak istediklerini belirterek, play-off yolunda önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

21.02.2020 14:23 | Son Güncelleme: 21.02.2020 14:23Semih Hekimoğlu:
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Hekimoğlu FK'da Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, Zonguldak Kömürspor karşısında deplasman şanssızlığını kırmak istediklerini belirterek, play-off yolunda önemli bir müsabaka oynayacaklarını söyledi.

Bu sezon dış sahada oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan attığı 16 gole karşılık kalesinde 17 gol görerek 16 puan toplayan Hekimoğlu Trabzon FK, dış sahada çıkışa geçmek istiyor.

Kulüp Futbol Şube Sorumlusu Semih Hekimoğlu, ligin ikinci yarısında inişli-çıkışlı bir grafik sergilediklerini belirterek, "Yeni katılan arkadaşlarımız güçlerini hissettirmeye başladı. Bu bizim adımıza sevindirici. Üst sıraların netleşmesi için kazanmamız gereken bir müsabakaya çıkacağız. Play-off'u ne kadar erken garantilersek o kadar stresten uzaklaşırız. Deplasmanda hak etmediğimiz yenilgiler aldık. Aynı şanssızlığı yaşamak istemiyoruz. İyi bir takımımız var" ifadelerini kullandı - TRABZON

Trabzon, Futbol, Spor

Kaynak: İHA

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